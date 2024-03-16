Завершился первый день выборов

«Питерец.ру» отмечает, что вчера состоялся первый день выборов-2024. По данным Избиркома СПб, в первый день проголосовало 30,57% избирателей. Это примерно столько же, как в среднем по стране.

В целом в Петербурге не возникло каких-либо серьезных происшествий. Правоохранительные органы обеспечили необходимую безопасность процесса, за что их поблагодарили представители ГИКа.

Напоминаем, что голосование также пройдет сегодня и завтра. Петербуржцы и жители других городов смогут отдать свой голос в пользу того или иного кандидата. Это Путин, Слуцкий, Харитов и Даванков.

Запад продолжает негодовать по поводу наших выборов. В некоторых СМИ даже появляется информация о готовности оспорить итоги. Но нам до этих западников нет никакого дела.