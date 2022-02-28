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Питерец.ру » Общество » Телеграм останется

Телеграм останется

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Павел Дуров не собирается отключать созданный им мессенджер

Создатель «Телеграма» Павел Дуров заявил, что не собирается отключать этот сервис. Так что пользователи этого мессенджера могут быть спокойными. Дуров признался, что получил множество сообщений от людей.

Для многих Телеграм-каналы стали единственным источником получения информации. При этом Дуров подчеркнул, что не следует принимать на веру все, что там публикуется. Сейчас ходит множество недостоверной информации относительно Украины.

У мессенджера нет объективной возможности проверять все публикации на предмет соответствия реальности. Так что все данные необходимо проверять. Дуров призвал относиться с изначальным сомнением к тому, что публикуют про Россию и Украину. Он подчеркнул, что Телеграм не желает принимать участие в усугубление конфликтов.

«Питерец.ру» считает, что позиция Павла Дурова и «Телеграма» взвешенная и разумная. Руководство сервиса подходим объективно к сложившимся реалиям.

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