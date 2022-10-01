Путин осудил Запад

Накануне Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Это была мощная речь, адресованная всему мировому сообществу. В своем выступлении президент называл вещи своими именами.

Он осудил Соединенные Штаты, которые думают только о себе, устраивают войны и грабят другие страны. Путин также раскритиковал Европу, позволяющую Вашингтону диктовать условия. Глава РФ затронул тему морали, нравственности, традиционных ценностей. Стандарты, которые навязывает Запад, Владимир Владимирович назвал демоническими.

Он указал на плоды, которые приносит западный подход. Здесь Путин даже сослался на нагорную проповедь Христа, проводя параллели между западным беззаконием и поведением лжепророков.

«Питерец.ру» отмечает, что это была одна из сильнейших речей российского лидера. Путин дал понять, что Россия не собирается плясать под дудку США. Однополярного мира больше не существует.