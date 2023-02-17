В Петербурге депутатов, которые злостно нарушают трудовую дисциплину, предлагают лишать мандатов

Депутатов петербургского парламента и муниципальных советов города, более полугода отсутствовавших на всех заседаниях соответствующих органов власти без уважительных причин, предлагают лишать мандатов. Комитет по законодательству сегодня поддержал сразу два законопроекта, расширяющих перечень причин, по которым могут быть досрочно прекращены полномочия народных избранников. Инициативы были подготовлены Прокурором Санкт-Петербурга и депутатами ЗС СПб Всеволодом Беликовым и Денисом Четырбоком.

– Это нормы, которые синхронизируют наше законодательство и приводят его в соответствие с федеральным законом, вступающим в силу уже 1 марта, – объяснил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Федеральный закон № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят Государственной Думой в январе 2023 года. По мнению депутата Константина Чебыкина, в Санкт-Петербурге его положения особенно актуальны на муниципальном уровне.

– Мы это все давно видим. Есть у нас такие депутаты в муниципальном совете, которых найти не могут. Нет их на рабочем месте. Васильевский остров – яркий пример. Депутаты просто пропадают. После того, как у нас объявили спецоперацию – нет депутатов. Вполне понятно, куда они делись – уехали они, – сказал парламентарий.

В нашем городе список причин, по которым могут быть досрочно прекращены полномочия депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, закреплен в Уставе города. Соответствующий перечень муниципального уровня внесен в Закон СПб «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».