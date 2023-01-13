В Петербурге за курение в общих помещениях общежитий и коммуналок будут штрафовать

За курение табака, кальянов и вейпов во вспомогательных помещениях петербургских коммунальных квартир и общежитий предлагают штрафовать на сумму от пятисот до полутора тысяч рублей. Комитет по законодательству сегодня поддержал инициативу депутатов Всеволода Беликова, Андрея Рябоконя, Антона Соловьева, Юрия Гладунова, Александра Ржаненкова и Константина Чебыкина о практической реализации запрета на использование никотинсодержащий продукции в отдельных общественных местах и помещениях. Соответствующий закон был принят городским парламентом 21 декабря прошлого года.

– Для того, чтобы установленный запрет реально работал, мы двигаемся к нему поэтапно. Первым законом мы определили диспозицию, а теперь наполняем его практическим содержанием, – объяснил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

До недавнего времени ограничения касались только курения непосредственно табака. Расширить их действие позволило появление в федеральном законодательстве понятия «никотинсодержащая продукция». Госдума запретила «дымить» и «парить» в парадных многоквартирных домов и на детских площадках. Петербургский парламент вносит дополнительные коррективы в городское законодательство с учетом местной специфики.