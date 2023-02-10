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Комитет по законодательству поддержал инициативу о втором бесплатном образовании для людей с ограниченными возможностями

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Комитет по законодательству поддержал инициативу о втором бесплатном образовании для людей с ограниченными возможностями

Петербуржцам, которые получили инвалидность уже после окончания колледжа или вуза, должно быть предоставлено право на второе бесплатное среднее профессиональное или высшее образование. Соответствующий законопроект сегодня поддержал комитет по законодательству городского парламента. С инициативой о новых мерах поддержки отдельных категорий людей с ограниченными возможностями выступили депутаты Всеволод Беликов, Андрей Горшечников и Александр Ржаненков.

–  Мы вносим норму, которая позволяет инвалидам получить второе образование – высшее или среднее профессиональное, в подведомственных Правительству Санкт-Петербурга учебных заведениях. У города есть вузы, которые дают очень хорошее высшее образование, такие, например, как Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы. Работают 68 учреждений среднего профессионального образования. А главное – мы видим большой запрос от людей, которые нуждаются в такой поддержке, – объяснил Всеволод Беликов.

В настоящее время в Петербурге живет порядка полумиллиона человек с ограничениями по здоровью. Большинство из них готовы продолжать трудовую деятельность. В том числе, получив новые специальности, которые больше соответствуют их возможностям. По мнению авторов законопроекта, дополнительная мера поддержки поможет этим петербуржцам легче пройти социальную адаптацию и занять достойное место в жизни.

– Далеко не все, кто попал в такую ситуацию, могут продолжать работу по специальности. Город должен позаботиться о них, предоставить возможности для переобучения, – прокомментировал ранее депутатскую инициативу в своем телеграмм-канале спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Источник: ЗАКС
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