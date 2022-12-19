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Питерец.ру » Политика » Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гражданской обороны будут расширены

Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гражданской обороны будут расширены

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гражданской обороны будут расширены

Комиссия по вопросам правопорядка и законности поддержала законопроект, наделяющий Правительство Санкт-Петербурга полномочиями по реконструкции технических систем управления, систем оповещения населения, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. Документ подготовлен депутатами Дмитрием Дмитриевым, Константином Чебыкиным и Денисом Четырбоком.

– В настоящее время Правительство города может создавать объекты гражданской обороны и поддерживать их в постоянной готовности. Законопроект дополняет этот перечень реконструкцией и приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. Порядок реконструкции будет определен Правительством Российской Федерации не позднее 4 мая 2023 года, – прокомментировал законопроект Ростислав Сериков, главный помощник депутата Дениса Четырбока.

Добавим, что федеральный закон, расширяющий полномочия органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов в области гражданской обороны, Президент РФ подписал в начале ноября 2022 года. 

Источник: ЗАКС
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