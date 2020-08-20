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Питерец.ру » Политика » Навальный продолжает находиться в стабильно тяжёлом состоянии

Навальный продолжает находиться в стабильно тяжёлом состоянии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
lenta.ru
Госпитализированный в Омске Алексей Навальный по-прежнему пребывает в коме.  

Во время нахождения в самолёте Алексею Навальному стало плохо: происходившее описала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Летевший из Томска 44-летний блогер внезапно начал терять сознание, самолёт произвёл экстренную посаду в Омске, прибыла скорая помощь. Другие пассажиры слышали стоны Навального, когда медики вывозили его из салона транспортного средства.

Минздрав Омской области после этого инцидента сделал официальное заявление. Навальный находится в одной из омских больниц, где Навального поместили в реанимацию в состоянии естественной комы. Задействован и аппарат ИВЛ. Пока пациент «получает всю необходимую помощь», однако точный диагноз будет озвучен позже. Вряд ли сейчас есть возможность перевезти Навального для лечения за границу (об этом шла речь в многочисленных откликах на это происшествие).

Много говорят об отравлении, называется возможность воздействия «неустановленным галлюциногеном». Врачебная тайна соблюдается, а предполагаемых причин случившегося множество. А в интернете множатся версии случившегося.


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