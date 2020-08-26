Кто отравил Навального?

«Питерец.ру» отмечает, что, по имеющимся данным, российский оппозиционер Алексей Навальный отравился ядом. Такая информация поступила из немецкой клиники, где сейчас находится основатель ФБК.

Версия с отравлением тут же была подхвачена рядом западных политиков и СМИ. Даже высказывались обвинения в адрес России. В МИД РФ назвали эти обвинения голословными и оскорбительными.

Ситуация с отравлением Навального выглядит так, словно Запад пытается использовать ее в своих целях. Неизвестно, что было на самом деле. Однако это все похоже на попытки бросить тень на нашу страну.

До отправки в Германию Навальный находился в клинике Омска. Там никаких ядов в организме обнаружено не было. Теперь США и ЕС пытаются представить ситуацию так, что Россия, якобы, что-то скрывает. В итоге мы можем получить нечто похожее на дело Скрипалей.