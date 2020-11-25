Пенсионный фонд перестанет существовать?

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предполагает, что Пенсионный фонд РФ будет упразднен. Известный политик считает эту структуру ненужной, поскольку в наше время можно выплачивать деньги напрямую гражданам.

«Питерец.ру» отмечает, что в словах Жириновского содержится большая доля здравого смысла. К тому же критику в адрес действующей системы можно услышать и от других политиков. Например, недавно глава «справедливороссов» Сергей Миронов заявил, что российская пенсионная система провалилась.

Однако не значит, что власти страны готовы закрыть ПФ. В этой структуре работает огромное число чиновников. Так что упразднение данной организации потребует взвешенного и вдумчивого подхода. Здесь возможны различные сюжеты.