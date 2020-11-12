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Питерец.ру » Политика » Петербургский чиновник перешел в ФАС

Петербургский чиновник перешел в ФАС

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Главным антимонопольщиком стал чиновник из Петербурга

В руководстве Федеральной антимонопольной службы произошли изменения. Новой главой ведомства назначен Максим Шаскольский. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Петербурга. Теперь он назначен на новую должность приказом премьера Михаила Мишустина.

Прежний руководитель ФАС Игорь Артемьев проработал в этой структуре с 2004 года. По некоторым сведениям, он может стать помощником главы Кабмина. Однако данную информацию официально не подтвердили.

Что касается Максима Шаскольского, то он хорошо зарекомендовал себя в Северной столице. Этот чиновник работал в команде Беглова и занимался вопросами тарифов, энергетики и инженерного обеспечения. «Питерец.ру» отмечает, что люди из Петербурга нередко переходят на повышение в Москву.

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