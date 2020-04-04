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Питерец.ру » Политика » В СЗФО сразу два губернатора ушли в отставку

В СЗФО сразу два губернатора ушли в отставку

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kommersant.ru
Компанию главам Архангельской области и Республики Коми позднее составил и камчатский губернатор.  

СМИ сообщали, что депутат-единоросс Евгений Ревенко подверг ситуацию в Республике Коми, назвав её «вопиющей». После этого отставка главы региона Сергея Гапликова вряд ли сильно удивила политологов. «Питерец.ру» напоминает: Гапликов (на фото), которому в конце апреля исполнится 50 лет, руководил Республикой Коми с 2016 года. Ранее этот субъект Российской Федерации возглавлял Вячеслав Гайзер, а преемником Гапликова в статусе «исполняющий обязанности» стал Владимир Уйба, ранее работавший в федеральном Минздраве.

Игорь Орлов руководил Архангельской областью дольше, чем Гапликов – Республикой Коми. Выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения Орлов возглавил регион в начале 2012 года. Он собирался участвовать в губернаторских выборах в этом году, но был вынужден покинуть пост досрочно. Преемником Орлова стал другой глава региона – 40-летний Александр Цыбульский из Ненецкого автономного округа. В свою очередь, на место Цыбульского назначен его бывший заместитель Юрий Бездудный.

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