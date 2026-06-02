Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по съездам №1 и №2 на 18-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, на пересечении с Выборгским шоссе. Ограничения вводятся в период со 2 июля по 15 августа из-за проведения работ по обновлению дорожного покрытия.

По словам начальника ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, будет полностью закрыт для проезда как съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД, так и съезд с внешнего кольца на Выборгское шоссе.

Для объезда закрытого съезда №1 с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД водителям предлагается воспользоваться транспортной развязкой КАД с проспектом Энгельса. Объезд съезда №2 с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе будет организован через разворотную петлю на 17-м километре КАД, рядом со складами ООО «Парголовский ТЛК».

В рамках ремонтных работ планируется фрезерование асфальтобетона, ликвидация цементно-песчаного основания, устройство нового основания из щебеночно-песчаной смеси, а также укладка верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия. Работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, включающей установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

