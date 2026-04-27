ента новостей

16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
13:27
«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
13:13
На развязке КАД с Софийской улицей перекроют две полосы
13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
12:58
В Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области
12:52
В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы
12:41
В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе
12:35
Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам
12:27
В Петербурге задержан курьер мошенников с Северного Кавказа
12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
12:10
В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов
11:47
Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост
11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
11:35
В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом
11:32
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги
19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих изменениях на 18-ом километре кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга. Важной новостью является полное закрытие съезда номер 3 на транспортной развязке, которая находится на пересечении с Выборгским шоссе. Это перекрытие запланировано в связи с проведением работ, связанных с установкой шумозащитных экранов.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, работы начнутся в ночь с 29 на 30 апреля и будут осуществляться с 22:00 до 06:00, когда интенсивность автомобильного движения наименьшая. Это решение было принято с целью минимизации возможных заторов и неудобств для водителей. Важно отметить, что в этот период будет полностью закрыт для проезда автомобильного транспорта съезд, который ведет с Выборгского шоссе в сторону внутреннего кольца КАД, а также в направлении поселка Парголово, расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга, и города Сертолово, находящегося в Всеволожском районе Ленинградской области.

Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят зону работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари для дежурного освещения, что поможет водителям лучше ориентироваться в условиях ограниченного движения.

Пузыревский также отметил, что движение по остальным съездам на данной транспортной развязке будет осуществляться в обычном режиме, что позволит минимизировать влияние на общий поток транспортных средств. Для водителей, которым необходимо обойти перекрытый съезд, предусмотрен объезд через разворотную петлю, расположенную на 17 километре КАД, в районе складов временного хранения, принадлежащих ООО «Парголовский ТЛК».

Все по теме: КАД, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-04-2026, 14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
21-04-2026, 10:51
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
2-03-2026, 16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
28-10-2025, 15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
9-04-2020, 15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
11-11-2025, 12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
Сегодня, 12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
24-04-2026, 11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
22-04-2026, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
Наверх