В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих изменениях на 18-ом километре кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга. Важной новостью является полное закрытие съезда номер 3 на транспортной развязке, которая находится на пересечении с Выборгским шоссе. Это перекрытие запланировано в связи с проведением работ, связанных с установкой шумозащитных экранов.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, работы начнутся в ночь с 29 на 30 апреля и будут осуществляться с 22:00 до 06:00, когда интенсивность автомобильного движения наименьшая. Это решение было принято с целью минимизации возможных заторов и неудобств для водителей. Важно отметить, что в этот период будет полностью закрыт для проезда автомобильного транспорта съезд, который ведет с Выборгского шоссе в сторону внутреннего кольца КАД, а также в направлении поселка Парголово, расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга, и города Сертолово, находящегося в Всеволожском районе Ленинградской области.

Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят зону работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари для дежурного освещения, что поможет водителям лучше ориентироваться в условиях ограниченного движения.

Пузыревский также отметил, что движение по остальным съездам на данной транспортной развязке будет осуществляться в обычном режиме, что позволит минимизировать влияние на общий поток транспортных средств. Для водителей, которым необходимо обойти перекрытый съезд, предусмотрен объезд через разворотную петлю, расположенную на 17 километре КАД, в районе складов временного хранения, принадлежащих ООО «Парголовский ТЛК».