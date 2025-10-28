На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на транспортной развязке КАД, расположенной на 18-м километре при пересечении с Выборгским шоссе, будет произведено полное перекрытие двух съездов.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, работы по установке свайных фундаментов для металлических опор приведут к полному перекрытию автомобильного движения на съездах с внешнего и внутреннего кольца КАД в направлении Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и съезде с Выборгского шоссе из Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и Сертолово на внутреннее кольцо КАД в период с 29 по 31 октября.

Указанные мероприятия будут осуществлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация.

Илья Пузыревский также отметил, что работы с полным перекрытием движения запланированы на ночное время, когда интенсивность движения минимальна, чтобы избежать заторов. Одновременное перекрытие обоих съездов не планируется, и каждое полное закрытие займет не более двух часов. Движение по остальным съездам развязки будет проходить в обычном режиме. Для объезда перекрытых участков можно будет воспользоваться разворотной петлей на 17-м километре КАД в районе складов ООО «Парголовский ТЛК» и дорогой в районе гипермаркета «Максидом».