На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу

В период с 2 по 30 июня будут проводиться дорожные работы на 18-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. На транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе будет временно закрыта одна полоса движения на внутренней стороне кольца.

По информации начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, на участке, где всего шесть полос (по три в каждом направлении), будет ограничено движение. Оставшиеся для проезда полосы будут оснащены ограничением скорости до 50 км/ч.

Мероприятия по организации дорожного движения будут осуществляться согласно утвержденной схеме. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и монтируют световую сигнализацию.