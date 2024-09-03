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В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге почтили память детей Беслана, погибших от рук террористов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов приняли участие в памятной акции, посвященной годовщине трагических событий в осетинском городе Беслан и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Прошло уже два десятилетия с тех пор, как вооруженные бандиты захватили учеников и преподавателей бесланской школы № 1, но каждый год петербуржцы приходят к памятнику «Детям Беслана», чтобы поклониться памяти погибших и выразить свою солидарность в борьбе с терроризмом.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, на территории которого установлен памятник, протоиерей Андрей по традиции отслужил литию. Собравшиеся возложили цветы к обелиску. Юные петербуржцы передали фигурку ангела-хранителя города в музей Школы №1 г. Беслана.

В акции также приняли участие депутат ЗС СПб Антон Соловьёв, представители органов исполнительной власти города, полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания в СЗФО Борис Газалов и члены осетинского землячества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, участники детских и молодежных организаций города.

Ежегодно 3 сентября в России вспоминают три трагических сентябрьских дня 2004 года. Вооруженные террористы тогда захватили школу № 1 города Беслана. Бандиты взяли в заложники 1128 детей и взрослых. В результате теракта погибли 333 человека, в том числе 186 детей, пострадали больше тысячи человек. В ходе операции по освобождению заложников 3 сентября 2004 года погибли 19 сотрудников российских спецслужб, милиционеров и спасателей. Практически все террористы были уничтожены во время штурма.

Источник: ЗАКС
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