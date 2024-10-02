В СПб и области восстановят 18 лагерей

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы продолжают реализовывать программу восстановления детских лагерей. Теперь в ней добавили 18 объектов, находящихся в СПб и Ленобласти. На их восстановление выделено финансирование в размере 20 млрд. руб.

Практически все объекты пребывают в ненадлежащем состоянии, потому не работают. В строительном комитете Смольного считают, что их нужно сносить и возводить новые лагеря. Они находятся в Зеленогорске, Вырице, а также других деревнях и поселках.

За это лето в детских лагерях региона отдохнуло более 125 тыс. петербуржцев. Власти делают все возможное, чтобы создать комфортные условия для отдыха ребят. Для этого будут также строиться новые лагеря.