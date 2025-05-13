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Питерец.ру » Общество » Люди идут в аптеку, а не в поликлинику

Люди идут в аптеку, а не в поликлинику

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
sanktpeterburg.bezformata.com
Треть жителей СПб и области приобретают лекарства без советов врачей

«Питерец.ру» сообщает, что многие жители Петербурга и Ленобласти не консультируются с врачами перед покупкой лекарств. По данным опроса, таковых оказалось 35%.

Получается, что треть жителей региона приобретают медикаменты самостоятельно, не обращаясь за медпомощью. Лишь 24% покупают препараты после рекомендаций медиков. 11% покупают лекарства от хронических болезней, 10% – для профилактики.

С одной стороны, люди слышат постоянные заверения о том, что самолечение может быть опасно, и потому перед приемом любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. С другой – своевременно попасть к нужному специалисту не всегда удается, из-за чего многие предпочитают вариант с самолечением.

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