Куда делись старинные иконы?

Христиане разных конфессий ведут споры по поводу использования икон. Православные верующие считают их неотъемлемыми атрибутами духовной жизни, протестанты же отвергают эти предметы.

Но в этом вопросе ясно одно: старинные иконы имеют очень высокую стоимость. Не зря за этими предметами охотятся искусствоведы, антиквары, коллекционеры и даже преступники.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб была совершена кража 3-х икон, возраст которых превышает 100 лет. По версии следствия, преступление совершено внуком потерпевшей, проживающей в Красносельском р-не.

По имеющимся данным, в полицию обратилась 73-летняя петербурженка, которая обвинила в хищении своего внука и его друга. Из дома женщины пропали старинные иконы, которые были изготовлены в 1903 году. По словам пенсионерки, ранее ее внук уже выносил вещи из квартиры и сдавал их в скупку. Полицейские разыскивают подозреваемого.