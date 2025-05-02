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Питерец.ру » Общество » Куда делись старинные иконы?

Куда делись старинные иконы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
news.ru
В Петербурге у пенсионерки пропали старинные иконы, возраст предметов превышает 100 лет

Христиане разных конфессий ведут споры по поводу использования икон. Православные верующие считают их неотъемлемыми атрибутами духовной жизни, протестанты же отвергают эти предметы.

Но в этом вопросе ясно одно: старинные иконы имеют очень высокую стоимость. Не зря за этими предметами охотятся искусствоведы, антиквары, коллекционеры и даже преступники.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб была совершена кража 3-х икон, возраст которых превышает 100 лет. По версии следствия, преступление совершено внуком потерпевшей, проживающей в Красносельском р-не.

По имеющимся данным, в полицию обратилась 73-летняя петербурженка, которая обвинила в хищении своего внука и его друга. Из дома женщины пропали старинные иконы, которые были изготовлены в 1903 году. По словам пенсионерки, ранее ее внук уже выносил вещи из квартиры и сдавал их в скупку. Полицейские разыскивают подозреваемого.

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