ента новостей

14:04
В Петербурге уничтожены розы и мимозы с томатным трипсом
14:01
Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов
13:53
В Петербурге задержали таксиста, который незаконно присвоил автомобиль
13:38
В Ленобласти у женщины украли две иконы
13:25
В Приморском районе поймали фальшивомонетчицу
08:25
Вреден или полезен кофе?
07:54
Посылки на дом
16:07
Музей Суворова открыл выездную выставку в «Гранд Каньоне»
16:03
В Петербурге задержали автоугонщика
15:59
«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов
13:55
Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов
09:04
Как будет проходить дистанционное обучение
08:22
Не приезжайте в Петербург
08:09
Кредитов стало меньше
07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
00:54
Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля
19:39
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ
13:09
В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег
09:25
Когда следует обращаться к врачу
07:54
Отношение к удаленной работе
00:25
При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»
23:49
«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?
17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
14:59
На севере Петербурга обокрали пенсионерку
14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
09:43
Какой бизнес оказался в выигрыше?
09:05
Петербург вымоют
23:10
«Ак Барс» и Зарипов предлагают отменить плей-офф КХЛ
18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
18:17
ЗакС принял запрос Алексея Ковалева в защиту дома Басевича
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у женщины украли две иконы

В Ленобласти у женщины украли две иконы

0
28
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Ломоносовском районе Ленобласти у местной жительницы украли две иконы.

Накануне днем, жительница поселка Аннино Ломоносовского района Ленобласти обнаружила пропажу ликов Николая Чудотворца и размером 10 на 15 см и Казанской Божьей матери размером 8 на 10 см в серебряных окладах. В полиции хозяйка дома на Шоссейной улице рассказала, что молодой человек беседовал с ней через окно и предлагал приобрести цифровую приставку для телевизора на 100 телеканалов. В это время его сообщник с другой стороны дома через приоткрытое окно на кухне проник в дом и украл иконы.
Обоим лет по 25, европейской внешности, один – блондин в кепке, другой – брюнет с кривыми зубами.
Размер ущерба и культурная ценность икон уточняется.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район кража иконы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-11-2019, 11:16
В Стрельне из храма украли пять икон
23-01-2019, 09:44
В Ленобласти пытались обокрасть храм
30-10-2018, 13:38
В Ленобласти у пенсионерки украли четверть миллиона рублей
29-06-2016, 09:12
Кража икон
28-12-2012, 21:13
Креста на них нет
4-11-2012, 14:11
В Петербурге начался крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери и дня народного единства

Происшествия на дорогах

0
245
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
853
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
971
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 240
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх