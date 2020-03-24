В Ленобласти у женщины украли две иконы

Накануне днем, жительница поселка Аннино Ломоносовского района Ленобласти обнаружила пропажу ликов Николая Чудотворца и размером 10 на 15 см и Казанской Божьей матери размером 8 на 10 см в серебряных окладах. В полиции хозяйка дома на Шоссейной улице рассказала, что молодой человек беседовал с ней через окно и предлагал приобрести цифровую приставку для телевизора на 100 телеканалов. В это время его сообщник с другой стороны дома через приоткрытое окно на кухне проник в дом и украл иконы.

Обоим лет по 25, европейской внешности, один – блондин в кепке, другой – брюнет с кривыми зубами.

Размер ущерба и культурная ценность икон уточняется.