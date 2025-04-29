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Питерец.ру » Общество » Не украшайте авто георгиевскими лентами!

Не украшайте авто георгиевскими лентами!

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gl9may.ru
В СПб в преддверии Дня Победы раздадут более 675 тыс. георгиевских лент, но они не для украшения машин

«Питерец.ру» сообщает, что жителей СПб призвали не использовать георгиевские ленты в качестве украшения для автомобилей. В Комитете по печати и взаимодействию со СМИ подчеркнули, что георгиевская лента – символ Дня Победы, потому к данному атрибуту нужно проявлять должное уважение.

Так что не стоит размещать столь важный элемент на машинах. В преддверии 9 Мая в СПб раздадут 675 тыс. георгиевских лент. Получить их можно будет в районных администрациях и у станций метро.

Напоминаем, что георгиевские ленты предназначены для ношения на одежде или в петлице, чтобы выразить уважение и память о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. Их правильное использование поможет сохранить истинное значение этого символа.

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