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В Петербурге стартует Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента» объединяет миллионы людей в России и по всему миру

В Санкт-Петербурге 24 апреля будет дан старт общероссийской патриотической акции "Георгиевская лента", приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Георгиевская лента" – это не просто символ Победы, но и связь между поколениями защитников нашей страны, выражение глубокого уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и героизму современных воинов, участвующих в специальной военной операции. Губернатор Александр Беглов отметил, что год 80-летия Великой Победы также является юбилейным и для самой акции "Георгиевская лента", которая впервые прошла 20 лет назад, весной 2005 года, и с тех пор объединяет миллионы людей по всему миру.

24 апреля в 18:00 около станции метро "Гостиный двор" начнет работу интерактивная площадка с тематической зоной и выступлениями реконструкторов. Прозвучат известные песни военных лет, а жители города смогут получить георгиевскую ленточку.

На площадке будут представлены подлинные образцы наград, в том числе медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", Георгиевский крест времен Первой мировой войны, Орден Славы и знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест, врученный ветерану СВО.

В акции принимают участие "Волонтеры Победы", различные учреждения культуры и общественные организации.

6 и 8 мая с 17:00 до 19:00 волонтеры будут раздавать георгиевские ленты возле станций метро.

Получить символ памяти можно также в клиентских центрах Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга, в отделениях Почты России и в центрах "Мои документы".

Всего в Санкт-Петербурге в этом году планируется раздать 675 тысяч георгиевских лент.

Источник: Администрация Петербурга
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