Как провели месяц благоустройства

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб подводят итоги месяца благоустройства, который прошел в апреле. По словам Александра Беглова, специалисты сумели справиться с необходимой задачей, несмотря на погодные капризы.

В городе было убрано более 1300 улиц. Дорожные покрытия и тротуары очищали с использованием специальных пылесосов. На уборку пришлось израсходовать около 50 тыс. литров шампуня. Для поддержания чистоты задействовали 1300 сотрудников городских служб и 850 единиц спецтехники.

Садоводы и специалисты посадили примерно 25 тыс. деревьев и кустарников и 260 тыс. цветов. При этом уборка продолжается – в Петербурге делается все возможное, чтобы город оставался чистым. Северная столица готовится принять важные мероприятия, в том числе – ПМЭФ.