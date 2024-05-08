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Питерец.ру » Общество » Как провели месяц благоустройства

Как провели месяц благоустройства

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Каковы итоги месяца благоустройства в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб подводят итоги месяца благоустройства, который прошел в апреле. По словам Александра Беглова, специалисты сумели справиться с необходимой задачей, несмотря на погодные капризы.

В городе было убрано более 1300 улиц. Дорожные покрытия и тротуары очищали с использованием специальных пылесосов. На уборку пришлось израсходовать около 50 тыс. литров шампуня. Для поддержания чистоты задействовали 1300 сотрудников городских служб и 850 единиц спецтехники.

Садоводы и специалисты посадили примерно 25 тыс. деревьев и кустарников и 260 тыс. цветов. При этом уборка продолжается – в Петербурге делается все возможное, чтобы город оставался чистым. Северная столица готовится принять важные мероприятия, в том числе – ПМЭФ.

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