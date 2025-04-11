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Питерец.ру » Общество » В СПбГИПС создадут условия для молодых родителей

В СПбГИПС создадут условия для молодых родителей

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay
В Северной столице помогут молодым родителям, обучающимся в СПбГИПС

«Питерец.ру» сообщает, что в СПбГИПС появилась комната матери и ребенка, созданная в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщила заместитель губернатора СПб Наталья Чечина.

Комната предназначена для молодых родителей, совмещающих учебу и заботу о детях. Там созданы все условия для комфортного пребывания детей: от игрушек до современных электронных устройств. За детьми будет присматривать социальный работник, что позволит родителям сосредоточиться на занятиях. Когда нужно, они смогут в любое время навестить малыша и покормить его.

Кроме того, в комнате будут проводиться консультации для молодых родителей и беременных студенток, оказываться психологическая поддержка и предоставляться информация о социальной помощи. Это поможет молодым семьям чувствовать себя увереннее и спокойнее.

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