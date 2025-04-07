В СПб закрыли кальянные

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб сотрудники правоохранительных органов провели крупную проверку в сети кальянных, которые нарушали законодательство. Посетители заведений неоднократно жаловались на ухудшение здоровья после визита.

В результате проверки было обнаружено множество нарушений в работе этих кальянных. Причиной проведения проверки стали многочисленные жалобы посетителей, сообщающих о негативном влиянии на здоровье после посещения. Кроме того, в кальянных реализовывали алкоголь без имеющегося на то разрешения.

Были проведены задержания лиц, причастных к незаконной деятельности. В результате проверки было изъято более 1 тыс. единиц алкогольной продукции, стоимость которой оценивается примерно в 1 млн. руб. Продукция была приобретена в сетевых магазинах. Также было обнаружено 174 немаркированных коробки с табаком и смесями на 1,5 млн. руб.