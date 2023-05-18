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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские проводят операцию «Алкоголь»

В Петербурге полицейские проводят операцию «Алкоголь»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Экономическая полиция Петербурга проводит операцию «Алкоголь»

Экономическая полиция Петербурга проводит региональную профилактическую операцию «Алкоголь».
В городе и области проводятся масштабные проверки по выявлению контрафактного спиртного.
Первый результат полицейские получили в Колпино.
По адресу Софийская улица, 96, в пристройке, обнаружено незаконное производство алкогольной продукции.
Изъято более 1500 литров готовой к реализации спиртосодержащей продукции (в пластиковых канистрах), а также восемьсот литров спирта в четырех пластиковых бочках.
Часть контрафакта, две коробки, уже была разлита в жестяные банки под видом элитной импортной водки.
На месте находился работник цеха - 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.
Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.

Источник: ГУ МВД
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