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Питерец.ру » Общество » В СПб подсчитали вывески и названия

В СПб подсчитали вывески и названия

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
sostav.ru
В СПб проведено исследование, в рамках которого специалисты подсчитали количество вывесок и названий, написанных на кириллице

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выяснили, сколько вывесок и названий написано на кириллице. По результатам исследования стало известно, что в городе активно используется родной язык.

Так, 78% вывесок в СПб написано на русском, 20% – на английском, а 2% случаев наблюдается комбинация латиницы и кириллицы. По данному показателю Петербург даже опередил Москву, где доля русскоязычных названий составляет 76%.

Напоминаем, что в стране ведется борьба против неоправданного и чрезмерного использования иностранных названий. В частности, уделяется внимание вопросу оформлению вывесок и регулированию внешнего облика города. В Петербурге работа в этом направлении дает хороший результат.

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