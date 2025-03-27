В СПб подсчитали вывески и названия

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выяснили, сколько вывесок и названий написано на кириллице. По результатам исследования стало известно, что в городе активно используется родной язык.

Так, 78% вывесок в СПб написано на русском, 20% – на английском, а 2% случаев наблюдается комбинация латиницы и кириллицы. По данному показателю Петербург даже опередил Москву, где доля русскоязычных названий составляет 76%.

Напоминаем, что в стране ведется борьба против неоправданного и чрезмерного использования иностранных названий. В частности, уделяется внимание вопросу оформлению вывесок и регулированию внешнего облика города. В Петербурге работа в этом направлении дает хороший результат.