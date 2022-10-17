Предприниматели подготовили свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства

Свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства подготовило деловое сообщество Петербурга. Сегодня их обсудили на рабочей встрече в Мариинском дворце.

Организатором мероприятия выступил председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания, депутат Дмитрий Панов. В обсуждении приняли участие парламентарии Наталия Астахова, Михаил Барышников и Дмитрий Павлов, представители профильных городских комитетов и Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, руководители крупных компаний города в сфере общественного питания и розничной торговли.

Речь идет о корректировке постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Вопросы разделили на три основных блока. Это порядок согласования установки рекламных и информационных конструкций на торговых объектах. Второй блок посвящен введению моратория на демонтаж вывесок и штрафы за невыполнение соответствующих предписаний. Третий раздел касается смягчения требований городских законов в отношении районов Санкт-Петербурга.

В частности, участники рабочей встречи предложили создать единую онлайн-платформу, предусматривающую возможность согласования в Интернете эскизов вывесок, открытие личного кабинета рекламоносителя, архив выданных разрешений и ряд других возможностей.

– Над этим уже активно работают в Комитете по градостроительству и архитектуре. Такая платформа появится в ближайшее время: в нее будут загружены данные, и в межведомственном взаимодействии определен порядок ее дальнейшего использования, – отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Кроме того, участники встречи поддержали необходимость продолжения работы по уточнению требований действующего законодательства к вывескам, которые размещаются в центральных районах Санкт-Петербурга.