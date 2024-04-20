Вакцинация от клещей продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается профилактика против энцефалита. В течение прошлой неделе в городе было привито около 1500 жителей, среди них более 500 детей.

Известно, что на этой неделе из-за проблемы клещей в медучреждения обращалось 172 человека, из них 25 – в черте города. Причем 12 присасываний было зафиксировано в Пушкинском р-не. Всего в 2024 году в СПб было выявлено 20 случаев энцефалита. Это очень опасное заболевание, сопровождающееся воспалительным процессом мозга.

Напоминаем, что наибольшая активность клещей наблюдается в конце мая и начале июня. Однако в другие месяцы гражданам нужно тоже сохранять бдительность, чтобы не подвергнуться атаке этих паукообразных.