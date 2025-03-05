В Петербурге создали алкозамки для безопасности на дорогах

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла презентация уникальных автомобильных алкозамков, разработанных с целью повышения безопасности на дорогах. Эти инновационные устройства представляют собой альтернативу традиционным алкотестерам и предназначены для установки на автомобили.

Алкозамки представляют собой устройства, которые блокируют запуск двигателя автомобиля, если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимые нормы. Это позволяет предотвратить управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, что является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Специалисты считают, что внедрение алкозамков в автомобили может стать эффективным способом борьбы с нетрезвостью за рулем и снижения количества аварий. Однако для реализации этой идеи необходимо решение ряда вопросов.