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Питерец.ру » Общество » В Петербурге создали алкозамки для безопасности на дорогах

В Петербурге создали алкозамки для безопасности на дорогах

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
В СПб представили инновационное решение для борьбы с нетрезвостью за рулем – автомобильные алкозамки

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла презентация уникальных автомобильных алкозамков, разработанных с целью повышения безопасности на дорогах. Эти инновационные устройства представляют собой альтернативу традиционным алкотестерам и предназначены для установки на автомобили.

Алкозамки представляют собой устройства, которые блокируют запуск двигателя автомобиля, если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимые нормы. Это позволяет предотвратить управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, что является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Специалисты считают, что внедрение алкозамков в автомобили может стать эффективным способом борьбы с нетрезвостью за рулем и снижения количества аварий. Однако для реализации этой идеи необходимо решение ряда вопросов.

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