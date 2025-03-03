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Питерец.ру » Общество » Трассу «Нарва» полностью перекроют для монтажа эстакады трубопровода

Трассу «Нарва» полностью перекроют для монтажа эстакады трубопровода

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу А-180 «Нарва» полностью перекроют для монтажа эстакады трубопровода

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой (направление на д. Лужицы) будет полностью перекрыто движение.

«В связи с производством работ по монтажу пролётного строения эстакады технологических трубопроводов в период с 01:00 до 3:30 6 марта будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта в обоих направлениях одновременно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Наименование объекта: «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарно-сырьевой базой».

«Работы будут производиться на 2-ом километре участка дороги «направление на д. Лужицы» входящего в состав федеральной трассы А-180 «Нарва», проходящего в границах Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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