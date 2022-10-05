На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой, в Ленинградской области будут полностью перекрыты два съезда.

«В связи с производством работ по устройству слоёв износа в период с 10:00 до 16:00 6 октября и с 09:00 до 17:00 7 октября будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды расположенные на 57 и 61 километрах федеральной трассы А-180 “Нарва”» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на съездах расположенных, на 57 километре, в деревне Шундорово Кипенского сельского поселения Ломоносовского района и на 61 километре, в посёлке Сельцо Клопицкого сельского поселения, Волосовского района. Полное перекрытие съездов необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период фрезерования, укладки и стабилизации асфальтобетонного покрытия» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.