На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 615 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, в городе Любань Тосненского района Ленинградской области в период времени между 01:00 - 02:00 6 ноября 2020 года полностью перекроют движение.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период монтажа пролётного строения надземного пешеходного перехода будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе М-10. Продолжительность перекрытия составит не более сорока минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно в период с 00:00 до 01:00 будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием» - добавил Пузыревский.



Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.