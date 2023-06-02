В детских оздоровительных лагерях Ленобласти стартовала первая летняя смена

Более 39 тысяч ребят отправились отдыхать в детские оздоровительные лагеря региона на первую смену.

Каждый лагерь подготовил насыщенную программу. Так, в детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» на торжественной линейке открытия смены дети показали свои таланты на представлении отрядов: пели, танцевали и читали стихотворения.

В Центре оздоровления и отдыха «Березняки» прошел верёвочный курс, где дети лучше узнали друг друга и сплотились. В лагере для школьников устроили интеллектуальный квиз, в ходе которого ребята угадывали фразы из мультфильмов и песен и получали баллы для своих отрядов.

Лагерь «Восток» встретил детей активными и интеллектуальными испытаниями. Для детей организовали станционную игру «У Лукоморья дуб зелёный», где отряды смогли лучше познакомиться с территорией и вожатыми, а также больше узнать об истории лагеря. После для них состоялся брейн-ринг «Свет мой, зеркальце, скажи», где детям нужно было применить все свои знания сказок и сказочных персонажей.

Всего же в Ленинградской области этим летом отдохнут более 100 тысяч детей, в том числе 270 ребят из подшефного Ленинградской области города на Донбассе Енакиево.