Депутаты предлагают наказывать УК за падающие глыбы с крыш

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб рассматривают возможность введения штрафов управляющим компаниям за несвоевременную уборку крыш и падение с них глыб льда. Это может стать дополнительным стимулом для более тщательного контроля за состоянием кровли в зимний период. С соответствующим предложением выступил депутат Рябоконь.

Парламентарий предложил ввести штрафы от 100 до 300 тыс. руб. в зависимости от тяжести последствий падения льда. Также рассматривается возможность привлечения к ответственности должностных лиц управляющих компаний, а также лишать УК лицензии.

Напоминаем, что в настоящее время управляющие компании обязаны следить за состоянием крыш и своевременно проводить их очистку от снега и льда. Однако, как отмечают эксперты, не всегда удается предотвратить падение глыб, особенно в условиях сильных снегопадов и резких перепадов температур.

Поэтому власти продолжают работу над совершенствованием системы контроля за состоянием крыш в зимний период. Это позволит обеспечить безопасность жителей города и предотвратить несчастные случаи, связанные с падением льда.