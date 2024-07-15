Горэлектротранс сохранил работу трамваев №№7 и 65 на период ремонта на Володарском мосту за счёт трамвайного съезда

В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей, которые стартовали накануне и продлятся до 22 июля, временно закрыто движение трамваев по Володарскому мосту. Для удобства пассажиров и сохранения движения по маршрутам №№7 и 65 со стороны Народной улицы использована схема разворота трамваев с помощью трамвайного съезда, уложенного вблизи перекрестка Народной ул. и Дальневосточного пр. Применение такой технологии возможно при эксплуатации двухкабинных вагонов «в режиме челнока» и позволяет минимизировать неудобства для пассажиров при закрытии части маршрута из-за ремонта.

Через специальный трамвайный съезд двухкабинныетрамваи без использования классического трамвайного кольца могут перестроиться для движения в обратном направлении. Подобная схема движения позволяет максимально сохранить трассу трамвайных маршрутов №№ 7, 65, пока на Володарском мосту ведутся дорожные работы.

Движение по маршруту №7: будет осуществляться от к/ст. «Проспект Солидарности» через ул. Дыбенко до съезда у ул. Народной и обратно. По такой же схеме пойдет трамвай №65 - движение будет организовано от к/ст. «Река Оккервиль» через ул. Коллонтай до съезда у ул. Народной и в обратном направлении. Доезжая до съезда перед Володарским мостом, водители будут переходить во вторую кабину и следовать в обратном направлении.

Разворот через трамвайный съезд позволяет сохранить транспортную доступность адресов вблизи Володарского моста. Планируется, что работы на переправе продлятся до 22 июля.

Использование трамвайных съездов и двухкабинногоподвижного состава – зарекомендовавшая себя технология, которая позволяет сделать трамвай более мобильным и адаптивным к различным ситуациям в городе. Включая временные ограничения и ремонты или обустройство постоянных маршрутов в районах, где нет разворотных колец. Например, на Новочеркасском проспекте, Сенной площади на период ремонта Садовой ул., на Васильевском острове на период ремонта Тучкова моста и т.д.

Общая схема организации трамвайного движения на период ремонта

Володарского моста с 14 по 22 июля

Трамваи следуют:

№ 7 (с разворотом через трамвайный съезд): от к/ст«Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр. до к/ст «Народная улица»;

№ 65 (с разворотом через трамвайный съезд): от к/ст«Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр. до к/ст «Народная улица».

№ 23: движение закрыто;

№ 27: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны, ул. Грибакиных, ул. Бабушкина, Рабфаковской ул., пр. Обуховской Обороны, Шлиссельбургскому пр., Прибрежной ул. до к/ст «Станция метро «Рыбацкое»;

№ 39: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) до к/ст «Перекупной переулок».