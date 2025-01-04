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Питерец.ру » Общество » 2024 год вошел в тройку самых теплых в Петербурге

2024 год вошел в тройку самых теплых в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Прошедший год оказался для Петербурга одним из самых теплых в истории

Синоптик Колесов отметил, что 2024 год оказался в тройке самых теплых за всю историю метеонаблюдений в СПб. По его словам, средняя температура прошедшего года составила +7,9 град., что выше климатической нормы.

Александр Колесов также подчеркнул, что прошедший год запомнился несколькими волнами тепла, которые наблюдались в разные периоды – особенно весной и осенью. Причем осень оказалась аномально теплой, за счет чего и были достигнуты рекордные показатели. 

Синоптики продолжают следить за погодными условиями в городе и предоставлять жителям актуальную информацию о прогнозе. «Питерец.ру» отмечает, что теплее 2024-го оказался только 2020 год, ну а прошедший – занял 2 место в истории. 

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