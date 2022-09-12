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Питерец.ру » Общество » Самая холодная декада

Самая холодная декада

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Первая декада сентября стала наиболее холодной за 100 с лишним лет

"Питерец.ру" отмечает, что начало сентября оказалось для Северной столицы очень холодным. Такого в городе на Неве не наблюдалось довольно давно. Средняя температура в первые 10 дней месяца составила 9,5 градусов.

Это самые низкие показатели за последние 137 лет. Рекорд же был установлен еще в царской России. В сентябре 1885 года средняя температура в первую декаду сентября была 9,3 градуса.

Хотя перебить рекорд не получилось, нынешнему результату удалось прочно закрепиться на 2 месте и выделиться среди всех первых декад сентября 20-го и 21-го века. Никогда еще холодным массам не удавалось задерживаться над Петербургом так долго.

Эти данные предоставил синоптик Александр Колесов. Посмотрим, какими окажутся остальные дни сентября.

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