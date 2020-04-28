Будет ли аномальная жара?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно мнению экспертов, лето 2020 года станет аномально теплым. На территории нашей страны установится сильная жара, которая охватит многие регионы. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что это лето может стать один из наиболее жарких в истории.

Однако эта жара может миновать Петербург. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По мнению эксперта, делать далеко идущие прогнозы преждевременно. Но обещанное тепло может не дойти до города.

Посмотрим, как будут разворачиваться события. Практика показывает, что специалисты нередко ошибаются в своих прогнозах. Подобные вещи основываются на предположениях, которые потом далеко не всегда подтверждаются.