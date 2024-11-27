Нелегальный мигрант хотел откупиться

Борьба с нелегальной миграцией продолжается. В Петербурге и Ленобласти по-прежнему задерживают мигрантов, нарушающих миграционное законодательство РФ. При этом некоторые из них пытаются избежать ответственности.

«Питерец.ру» сообщает, что в Кировском р-не ЛО задержали уроженца Узбекистана, который пытался дать взятку представителю правоохранительных органов. Мигранта поймали при повторном нарушении миграционных правил, но он хотел откупиться, предложив стражу порядка 30 тыс. руб.

Однако полицейский деньги не взял, и теперь узбеку грозит не только административная, но и уголовная ответственность. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос по поводу ареста этого гражданина.



