Внедрят систему поиска мигрантов-нелегалов

«Питерец.ру» отмечает, что в России по-прежнему ведется активная борьба с нелегальной миграцией. Она происходит в Петербурге и многих других городах. Но в МВД хотят улучшить качество такой работы.

Для реализации этого планируется внедрение специальной информационной системы. С помощью этих технологий будет осуществляться розыск незаконных мигрантов. Еще в России могут ввести специальный режим контролируемого пребывания. Он нужен для лиц, чье нахождение на территории нашей страны является нежелательным.

Напоминаем, что в Петербурге удалось добиться хороших результатов в борьбе с нелегальной миграцией. В частности, был задержан человек, незаконно оформивший легализацию для 100 тыс. мигрантов. За такое оформление он брал 30 тыс. руб.