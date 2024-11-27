Они платили за лишнего человека

В литературоведение есть понятие «лишний человек», с помощью которого обозначают героя, непонятого обществом. Но если этот вопрос является философским и дискуссионным, то присутствие «лишнего человека» в квитанции ЖКХ приобретает вполне конкретные очертания.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице одной супружеской паре необоснованно начисляли плату за коммунальные услуги. Причем это происходило в течение 10 месяцев – вместо двух человек супруги платили за трех.

Данная ситуация обнаружилась после прокурорской проверки. Прокурор Калининского р-на подал в суд на руководство УК и потребовал проведения перерасчета. В итоге суд встал на сторону прокуратуры, и ошибка была исправлена – коммунальщики пересчитали плату.