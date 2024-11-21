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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти наградили многодетных родителей

В Ленобласти наградили многодетных родителей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
В торжественной обстановке Гатчинского Дома культуры состоялась церемония награждения многодетных родителей Ленинградской области. 

В торжественной обстановке Гатчинского Дома культуры состоялась церемония награждения многодетных родителей Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко лично вручил 23 многодетным матерям знак отличия «Слава Матери» и 18 многодетным отцам – знак «Отцовская доблесть».  Это почетное звание, учрежденное для чествования самоотверженного родительского труда, сопровождается значительной материальной поддержкой – единовременной денежной выплатой в размере 100 000 рублей каждому награжденному.  Эта сумма призвана помочь семьям с большим количеством детей в решении насущных проблем, будь то образование детей, приобретение необходимых вещей или улучшение жилищных условий.

Церемония прошла в теплой и душевной атмосфере.  Губернатор, обращаясь к награжденным, подчеркнул неоценимый вклад многодетных семей в развитие региона, отметив их  терпение, самоотверженность и  важную роль в сохранении традиционных семейных ценностей. Он также выразил благодарность  всем членам семей, которые  вместе преодолевают трудности, создавая крепкий и дружный семейный очаг.  Каждый из награжденных получил не только денежную премию, но и  чувство глубокого уважения и признания  своих заслуг перед обществом.  Среди награжденных были семьи, воспитывающие от пяти и более детей,  среди которых есть и дети с ограниченными возможностями здоровья, что еще больше подчеркивает  героизм и  самоотверженность этих родителей.

Программа мероприятия включала в себя не только официальную церемонию награждения, но и  яркую концертную программу, подготовленную творческими коллективами Гатчины.  Дети награжденных семей также приняли участие в торжестве,  добавив ему  особую теплоту и  радость.  Мероприятие транслировалось в прямом эфире на региональном телеканале,  что позволило  многим жителям Ленинградской области  стать свидетелями этого важного события.

Стоит отметить, что программа поддержки многодетных семей в Ленинградской области является одной из самых развитых в России.  Наряду с  знаками отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть»,  существуют и другие меры социальной поддержки, включая льготы по оплате коммунальных услуг,  предоставление земельных участков,  льготы на транспорт и многое другое.  Звание «Слава Матери» присуждается с 2007 года,  и за это время его удостоились 454 женщины.  Звание «Отцовская доблесть», учрежденное в 2014 году,  на сегодняшний день получили 121 отец.  Эти цифры демонстрируют  постоянное внимание  властей региона к проблемам многодетных семей и  стремление оказывать им всестороннюю поддержку.  В планах правительства Ленинградской области дальнейшее расширение программы поддержки,  включая  разработку новых мер  по  улучшению качества жизни многодетных семей.  Работа в этом направлении ведется постоянно,  с учетом пожеланий и предложений самих многодетных родителей.

Источник: Администрация Ленобласти
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