В Ленобласти наградили многодетных родителей

В торжественной обстановке Гатчинского Дома культуры состоялась церемония награждения многодетных родителей Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко лично вручил 23 многодетным матерям знак отличия «Слава Матери» и 18 многодетным отцам – знак «Отцовская доблесть». Это почетное звание, учрежденное для чествования самоотверженного родительского труда, сопровождается значительной материальной поддержкой – единовременной денежной выплатой в размере 100 000 рублей каждому награжденному. Эта сумма призвана помочь семьям с большим количеством детей в решении насущных проблем, будь то образование детей, приобретение необходимых вещей или улучшение жилищных условий.

Церемония прошла в теплой и душевной атмосфере. Губернатор, обращаясь к награжденным, подчеркнул неоценимый вклад многодетных семей в развитие региона, отметив их терпение, самоотверженность и важную роль в сохранении традиционных семейных ценностей. Он также выразил благодарность всем членам семей, которые вместе преодолевают трудности, создавая крепкий и дружный семейный очаг. Каждый из награжденных получил не только денежную премию, но и чувство глубокого уважения и признания своих заслуг перед обществом. Среди награжденных были семьи, воспитывающие от пяти и более детей, среди которых есть и дети с ограниченными возможностями здоровья, что еще больше подчеркивает героизм и самоотверженность этих родителей.

Программа мероприятия включала в себя не только официальную церемонию награждения, но и яркую концертную программу, подготовленную творческими коллективами Гатчины. Дети награжденных семей также приняли участие в торжестве, добавив ему особую теплоту и радость. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на региональном телеканале, что позволило многим жителям Ленинградской области стать свидетелями этого важного события.

Стоит отметить, что программа поддержки многодетных семей в Ленинградской области является одной из самых развитых в России. Наряду с знаками отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть», существуют и другие меры социальной поддержки, включая льготы по оплате коммунальных услуг, предоставление земельных участков, льготы на транспорт и многое другое. Звание «Слава Матери» присуждается с 2007 года, и за это время его удостоились 454 женщины. Звание «Отцовская доблесть», учрежденное в 2014 году, на сегодняшний день получили 121 отец. Эти цифры демонстрируют постоянное внимание властей региона к проблемам многодетных семей и стремление оказывать им всестороннюю поддержку. В планах правительства Ленинградской области дальнейшее расширение программы поддержки, включая разработку новых мер по улучшению качества жизни многодетных семей. Работа в этом направлении ведется постоянно, с учетом пожеланий и предложений самих многодетных родителей.