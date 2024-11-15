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Питерец.ру » Общество » На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют полосу движения

На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на КАД, на двух участках между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по укреплению габионами матрасно-тюфячного типа системы водоотвода дороги в период с 16 ноября по 5 декабря будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса на внутреннем кольце КАД, а по второй оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД. Закрывать полосу будут двух участках КАД одновременно, с 3 по 5 километр и с 6 по 9 километр» - добавил Пузыревский.

Информацию о перекрытии полосы выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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