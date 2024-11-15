На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют полосу движения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на КАД, на двух участках между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет перекрыта одна полоса движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информацию о перекрытии полосы выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.