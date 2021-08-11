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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения

На КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной улицей (км 9+057 – км 10+600 внутреннего кольца и км 10+390 – км 9+790 внешнего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 12 по 18 августа 2021 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения одновременно на внутреннем и на внешнем кольце КАД. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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