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Питерец.ру » Общество » Грипп и ковид приводит к карантину

Грипп и ковид приводит к карантину

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
В некоторых школах и детсадах Петербурга ввели карантин

Заболеваемость гриппом и ковидом в Северной столице не находится сейчас на том уровне, который наблюдался в период пандемии. Нынешние показатели гораздо ниже и не вызывают серьезных опасений. Однако все равно в отдельных случаях приходится приостанавливать занятия в школах и детсадах.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб 35 школьных классов ушли на карантин. Это произошло, поскольку большое число учащихся заболели гриппом и коронавирусом. Об этом сообщили в образовательном комитете Смольного. Аналогичные меры приняты в 18 детсадовских группах. По причине болезней ребята пока останутся дома. При этом неизвестно, сколько именно продлится введенный карантин.

Напоминаем, что в Северной столице привились от гриппа более 2,7 млн. человек. План по вакцинации населения пока выполнен на 82,5%.

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