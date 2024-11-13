Грипп и ковид приводит к карантину

Заболеваемость гриппом и ковидом в Северной столице не находится сейчас на том уровне, который наблюдался в период пандемии. Нынешние показатели гораздо ниже и не вызывают серьезных опасений. Однако все равно в отдельных случаях приходится приостанавливать занятия в школах и детсадах.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб 35 школьных классов ушли на карантин. Это произошло, поскольку большое число учащихся заболели гриппом и коронавирусом. Об этом сообщили в образовательном комитете Смольного. Аналогичные меры приняты в 18 детсадовских группах. По причине болезней ребята пока останутся дома. При этом неизвестно, сколько именно продлится введенный карантин.

Напоминаем, что в Северной столице привились от гриппа более 2,7 млн. человек. План по вакцинации населения пока выполнен на 82,5%.