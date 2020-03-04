Карантин из-за простуды и гриппа

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается не очень хорошая картина по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В период с 24 февраля по 1 марта количество заболевших в городе человек составило 54 тыс.

Хотя это на 7,2% меньше, чем в предыдущий период, ситуацию все равно нельзя назвать благоприятной. По имеющимся данным, в Петербурге стали чаще выявлять вирус гриппа А. Из-за сложившейся обстановки в 92 классах школ приостановлен учебный процесс. Карантин также введен в 18 группах детских садов.

В городе уделяют внимание и защите от коронавируса. Сейчас под наблюдением в больнице 811 человек, из них – 696 граждан Китая. В аэропорту «Пулково» ведется проверка пассажиров, прилетевших из неблагополучных регионов и других стран. Проверяют пассажиров из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии.