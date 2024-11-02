На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, будет введено ограничение пропускной способности.

​«В связи с производством работ по приведению асфальтобетонного дорожного покрытия в нормативное состояние в период с 2 по 6 ноября будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. Движение в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки,ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса).

​«Дорожные работы будут производиться на 664 километре федеральной трассы М-10 «Россия», в посёлке Ульяновка Ульяновского городского поселенияТосненского района Ленинградской области, ежедневно в период времени с 8:00 до 19:00» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ПО РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.