ента новостей

16:53
На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу
16:45
Продлили сроки окончания работ на путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД
13:51
Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ
12:32
В Мурино поймали двоих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинской области
12:26
В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности
12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
12:09
В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I
12:05
В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже на парковке
11:57
В Невском районе поймали двоих подозреваемые в разбойном нападении
11:51
В Петербурге откроется фотовыставка «Хозяева неба: мир глазами дронов»
11:48
В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам
11:40
В центре Петербурга поймали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания
11:37
Арендные ставки достигли своего исторического пика
11:01
Студентов, убирающих снег, нужно мотивировать
10:19
Хандра, хандра – как с тобой бороться?
09:35
Хватает ли петербуржцам зарплаты?
09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
09:16
VR-музей памяти Маэстро Юрия Темирканова с онлайн-экскурсиями
01:37
Гроссмейстеры Вадим Звягинцев и Алексей Гоганов вместе с международным мастером Ярославом Ремизовым входят в тройку лидеров «Мемориала Чигорина» – все трое набрали по 6 очков после 7-го тура
20:59
Петербургская шахматистка Ольга Карманова принимает участие в юниорском чемпионате мира, проходящем в бразильском Флорианопулосе: после 3-х туров – 2,5 очка
19:40
«СКА-Нева» одержала две крупные победы подряд в чемпионате ВХЛ – 5:0 над клубом «Юнисон-Москва» и 5:2 в игре со «Звездой»
15:03
Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях
14:08
В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей
13:14
На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии полностью перекроют КАД
13:12
Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил Дуров
11:05
Опять проблемы с оплатой парковок…
10:40
В Красногвардейском районе поймали двоих подозреваемых в стрельбе по автомобилю
10:29
В Уткиной заводи избили двоих мужчин
10:23
Медведев о мигрантах
10:15
В Московском районе мигрант избил и ограбил своего дядю
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу

На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, будет введено ограничение пропускной способности.

​«В связи с производством работ по приведению асфальтобетонного дорожного покрытия в нормативное состояние в период с 2 по 6 ноября будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. Движение в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки,ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса).

​«Дорожные работы будут производиться на 664 километре федеральной трассы М-10 «Россия», в посёлке Ульяновка Ульяновского городского поселенияТосненского района Ленинградской области, ежедневно в период времени с 8:00 до 19:00» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ПО РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-06-2023, 11:34
На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 ограничат пропускную способность в сторону Москвы
17-04-2020, 19:58
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
27-05-2020, 16:16
На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность
7-11-2023, 10:53
На старом направлении трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
11-10-2023, 14:10
На мосту через реку Тосна в составе федеральной трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
18-09-2024, 19:27
На трассе «Сортавала» перекроют одну полосу в направлении Приозерска

Происшествия на дорогах

0
58
Сегодня, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
0
66
Сегодня, 09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
0
122
Вчера, 14:08
В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей
0
172
31-10-2024, 12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
Наверх