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Питерец.ру » Общество » На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность

На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 652 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.   

«В связи с производством работ по устройству подходов к деформационным швам на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино на трассе М-10 в период с 1 по 15 июня 2020 года будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Движение в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси бетонным ограждением «Нью-Джерси».

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Устройство дорожного покрытия в пришовной зоне двух деформационных швов будет выполнено с использованием эластомерных материалов» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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